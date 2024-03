Co pyli w marcu? "W powietrzu pojawia się coraz więcej alergenów"

Co teraz pyli? GIS wymienia konkretne rośliny

Ciepłe tygodnie sprawiły, że w wielu regionach Polski można zaobserwować oznaki budzącej się do życia przyrody. Na drzewach pojawiają się zalążki liści i kwiatów, można również zaobserwować pierwsze kwitnące gatunki. To wiąże się jednak także z rozpoczęciem okresu pylenia. Jakie rośliny mogą powodować objawy alergii w marcu? Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, są to przede wszystkim: