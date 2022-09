Wpadł w ręce Ukraińców. To mu obiecał Putin

Rosjanin mówił, że "władze obiecały mu i wielu jego kolegom uniewinnienie w zamian za pójście na front w Ukrainie". - Tylko z naszego więzienia na wojnę zabrano prawie 100 osób. Werbował nas sam Prigożyn, ten od Putina. Obiecywał piękne rzeczy. Ale tutaj rozumiesz już, że uniewinnienie i wolność jest możliwa, ale tylko poprzez śmierć. To co tam w naszej telewizji mówią, to same kłamstwa. Putin mówi te swoje bzdury. Tutaj na froncie poznałem zupełnie inną prawdę - wyznał kryminalista-żołnierz w rozmowie z dziennikarzem Polsat News.