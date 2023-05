Co Putin ma w oczach. "Tylko trzy litery"

- Putin ma w oczach KGB - mówił na antenie Wirtualnej Polski Zbigniew Pisarski. Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego przyznał w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą w programie "Newsroom", że konflikt Rosji z NATO właściwie cały czas trwa. - To, co dzieje się w Ukrainie to w pewnym sensie taki konflikt, bo Ukrainę wspiera NATO. Rywalizacja między Rosją i krajami, które ją wspierają, a państwami NATO i UE, to ciągła próba sił. Nie możemy być tu naiwni. Jeżeli oni nazywają nas wrogami, a my ich rywalami, to już przegrywamy - mówił Pisarski. - Liczyliśmy na ładne, demokratyczne oczy, a w nich są tylko trzy litery, czyli KGB - dodał. - Rosja jest zagrożeniem dla Zachodu, ale bardziej w znaczeniu hybrydowym niż konwencjonalnym. Putin toczy walkę o zachowanie swojego reżimu, bo dla niego przegrana prawdopodobnie oznacza śmierć. On po odejściu od władzy przestanie żyć - wyjaśniał Pisarski. - Wojna w Ukrainie jest wojną pryncypiów albo obronimy swoje wartości, albo pokażemy słabość naszego systemu - przyznał.