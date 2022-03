Co przywiezie Biden? Ekspert o najważniejszej informacji

Już w piątek prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski. Podczas swojej wizyty porozmawia m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem przewodnim będzie wojna w Ukrainie. Prof. Antoniego Dudka zapytaliśmy, czego spodziewa się po przyjeździe przywódcy Stanów Zjednoczonych. - To raczej będzie kolejne poklepanie nas po plecach, jak wcześniej ze strony Kamali Harris i Antony'ego Blinkena. Mam nadzieję, że przy tej okazji w końcu się dowiemy, jaka część z tego ogromnego funduszu pomocy dla Ukrainy przypadnie Polsce. To jest najważniejsza informacja. Polska potrzebuje tych pieniędzy, tak jak potrzebuje pieniędzy z Unii Europejskiej - wskazał politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.