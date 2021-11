WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze rosja + 4 białoruśmigrancialaksandr łukaszenkakryzys na granicy Maciej Drzażdżewski Dzisiaj, 16-11-2021 19:14 Co przyniosą kolejne tygodnie na granicy? "Generał mróz będzie mocnym czynnikiem" Podczas Debaty WP: Kryzys na granicy goście Patrycjusza Wyżgi próbowali przewidzieć, jak może rozwinąć się sytuacja sprokurowana działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki. Anna Maria Dyner z PISM podkreślała, że obawy budzić może dalszy udział Rosji w działaniach na Białorusi. - Rosja, wskazując na to, że Białoruś sobie nie radzi na tej granicy, będzie chciała w jakimś stopniu tam pozostać, czy to w formie pograniczników, czy to w formie wojskowej - powiedziała. Podkreśliła również, ze obecny kryzys może być jedynie zapowiedzią kolejnych podobnych działań w przyszłości. Socjolog prof. Daniel Boćkowski zaznaczył z kolei, że sytuację pogarszać będzie nadejście zimy. - Bez wątpienia "generał mróz" będzie tutaj czynnikiem mocnym. Będzie wpływał na możliwość wyciszenia tego, jak i na możliwość zwiększenia desperacji Białorusi - powiedział. Dodał, że taki scenariusz może doprowadzić do zwiększenia nacisków na Polskę ze strony białoruskich służb. Generał Różański chwalił polskie służby za nieuleganie prowokacjom na granicy. Głos zabrał również były ambasador dr Piotr Łukasiewicz, który wskazał, że kryzys przynosi określone efekty zarówno dla reżimu Łukaszenki, jak i dla polskiego rządu. - Będziemy mieli do czynienia pewnie z kontynuacją takiego stanu rzeczy, że dla Białorusi eskalacja się przydaje, bo na wielu płaszczyznach wzmacnia pozycję Łukaszenki (…), z kolei po stronie Polski granie surm bojowych zdecydowanie dobrze mobilizuje zwolenników rządu i przykrywa wątpliwości jego przeciwników - powiedział ekspert. Rozwiń To czego się możemy obawiać w dług … Rozwiń Transkrypcja: To czego się możemy obawiać w długofalowej perspektywie jest to sytuacja w której Rosja wskazując że Białoruś sobie nie radzi na tej granice będzie chciała w jakimś stopniu tam poza to to w formie własnych pograniczników czy to w formie wojskowej a natomiast my musimy jakbym Moim zdaniem jeżeli myślimy o perspektywach do odejść trochę od samej kwestii granicznej jeszcze ten kryzys jest bardzo istotne migranci zostanie tutaj wykorzystani w obrzydliwy sposób przez białoruski reżim który przecież łamie prawa człowieka nie od wczoraj natomiast my musimy tak na dobrą sprawę zdawać sprawę z tego że nas czeka bardzo wiele wyzwań właśnie o charakterze hybrydowym poniżej progu wojny i to jest jeden z przykładów tego z czym będziemy się musieli mierzyć A pewnie w kolejnej części Będziemy mogli chwilę powiedzieć o tym jakie są recepty na tego rodzaju zagrożenia Przepraszam że to jej pozwoli na trochę takie popkulturowe porównanie ale jeśli dobrze zrozumiałem pani w to znaczy że nadchodzi zima tak nadchodzi zima i tak że dosłownie bo myślę że rola pory roku w tym co się wydarzy w najbliższych tygodniach nie jest bez znaczenia na pewno nie jest dlatego że również pogarsza sytuację humanitarną osób która na tej granicy DeFacto zostały zamknięte w pułapce Co się wydarzy w najbliższym czasie na granicy bez wątpienia generał Mróz tutaj czynnikiem mocnym i on będzie zarówno czynnikiem który będzie wpływał na możliwość wyciszenia tego jaki na możliwość zwiększenia zapytać po czyjej stronie będzie generał Mróz po obu my liczymy na to że chłód spowoduje że zatrzyma się ta migracja bo ludzie zdając sobie sprawę z warunków nie czyli ryzykować pod warunkiem że będą wiedzieli że tam zostaną pod warunkiem że że będą wiedzieć że tam zostaną bez wątpienia Mróz spowoduje też i jeszcze tylko że tam są co Bo co może być wykorzystane przez służby białoruskie do jasnej jasnego działania czyli zwiększenie nacisku na polską No bo pamiętajmy że białorusini doskonale planują i wiedzą że jeżeli nie przebijają się ci ludzie no to coś z nim trzeba zrobić Nie sądzę by białorusini byli gotowi tam obozy dla uchodźców choć wszystko jest możliwe ja tutaj już wielokrotnie żeby się zastanawiali czy czy Łukaszenka czy czy Rosja posunął się jakichś działań kazał się że że potrafisz mnie nie dostawać 1 dokładnie więc mogą być mogą próbować zbudować jakieś obozy dla uchodźców postawić się namioty dorzucać tam drewna i cały czas tych ludzi tam trzymać i Licząc na to że ofiary będą obciążały stronę polską mogą też wykorzystać tych ludzi każąc im szturmować dlatego że będzie taki moment jak ci ludzie będą rzeczywiście chcieli to to pokazywali między innymi już ludzie z granicy jak sobie tam Oglądałem te filmiki niedużo oświadczają że jednak zawróciłem pójdziemy do Iraku No ale nie da się z granicę w Kuźnicy tak szybko że tak powiem do dostać Wiesz nawet jeżeli rak wysłać na samochody czy samoloty Przepraszam coś na samoloty No to Dominika Ktoś musi dalej z powrotem za plecami tych ludzi Są kałasznikowy jest są służby graniczne które chcą żeby te napięcie było budowanym stąd Na razie im będzie chłodniej tym bardziej będzie to desperacja wykorzystywana jaki jest plan możliwe że on już jest czyli właśnie opcje albo zabieramy ich albo zostawiamy możliwe że Białoruś oświadczy coś w tym stylu że okej Rozumiemy to ale w takim razie proszę żeby Unia Europejska zrzuciła się na odesłanie tych wszystkich ludzi na teren na przykład hierarchów i Syrii i wcale nie jest wykluczone że ci ludzie wrócą tylko wrócą wiosną my nie zdążymy do tego czasu wybudować systemu ogrodzeń i nawet jeśli będziemy rozwalić w trzyzmianowym trybie to to długo się nie utrzyma więc więc możliwe że tak że zostanie powtórzony albo wtedy albo w innej formie panią bardzo dobrze Pański scenariusz korci mnie żeby zapytać jedną rzecz szczególną rzecz My zobaczymy na granicy polsko-białoruskiej rosyjskich żołnierzy którzy przyniosą bratnie wsparcie narodowi białoruskie mu który sobie nie radzi z kryzysem to tam za scenariusz był taki wątek mój syn i wszystkim jest taki że mamy dwie strony w stronę białoruską wspierają być może przez Rosjan w stronę polską No to jest dla nas najbardziej zainteresowana to strona Białoruska konflikt eskaluje strona polska konflikt w Olbrzymie Wbrew pozorom to są bardzo podobne słowa ale troszeczkę obrazujący nieco inne intencje bo po obu stronach będziemy mieli do czynienia z tak jest kontynuacją takiego takiego stanu rzeczy że dla Białorusi No eskalacja się przydaje Ponieważ wielu płaszczyznach wzmacnia Wzmacnia pozycję łukaszenki a przynajmniej musiał wydaje że ją wzmacnia z kolei po stronie polskiej No ta gra nie sum bojowych w kraju zdecydowanie do mobilizuje zwolenników rządu i przykrywa wątpliwości jego przeciwników więc więc jakby tutaj dwie strony pani może pozostają w konflikcie oddzielnie mogą mogą mogą myśleć o o pewnych zyskach zyskach propagandowych politycznych być może nawet w przypadku łukaszenki jakiś finansowy No bo przecież też do tego do tego się rozprowadza powiedział że jeśli zostaną nie może w tych ludzi wywieźć do Iraku ponieważ jest oburzony z tańcem i związku z czym nie ma pieniędzy Chciałbym co nie powinno się wydarzyć na Czyli krótko mówiąc byłoby z ciocią wgląd gdy strony polskiej padły strzały mówię w tej chwili o użyciu broni z tego Do tej pory nie ma i chyba tutaj trzeba funkcjonariuszom straży granicznej policji jakich żołnierzom że te ataki które do tej pory były takie zmasowane jak ten pokazuje z ostatniej doby zostały skutecznie otwarte także to jest taka dobra wiadomość że jednak ten element związany z taką powściągliwość o w tym zakresie jak istnieje i tego wszystkim tam który stał na granicy i wszystkim życzę aby uniknąć takiego powodu stronie właśnie tej wschodniej że Polacy tutaj używają broni przeciwko imigrantom bo wtedy się nie będzie mówiło o pogranicznika białoruskich czy ewentualnie funkcjonariusza który tam po drugiej stronie także to chyba istoty natomiast zmniejszy się w moim przekonaniu jeżeli chodzi o kwestie osób które będą przy granicy natomiast nie przewiduję aby nawet przez okres zimy to zupełnie ustawą będą próby podejmowane długo jak będzie prowadzona narracja na tym wysokim szczeblu o którym państwo mówiliście i rozmowy dyplomatyczne także z tym takim aktem przystałka naruszania granicy jeszcze przez najbliższe tygodnie a nawet miesiące będziemy mieli do czynienia