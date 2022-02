Co powinna zrobić Ukraina? Gen. Waldemar Skrzypczak odpowiada

- Moim zdaniem Ukraińcy, bogatsi o doświadczenia chociażby z wojny z Iraku, z Afganistanu, wiedzą, jak walczyć z wozami bojowymi przeciwnika i mają możliwości, żeby ta obrona była bardzo głęboka. Ona będzie od granicy, a być może nawet aż do skraju miasta Kijowa, gdzie może być ostateczna linia obrony. Ale moim zdaniem Ukraińcy po drodze rozbudowali kilka linii obronnych, których będą bronili i każdą tą linię obronną mogą bronić na tyle skutecznie, że zmuszą Rosjan do tego, żeby się rozwijali i cały czas te pozycje szturmowali - nawet na za cenę ogromnych strat - mówił gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, w specjalnym wydaniu programu "Newsroom" WP. - Wierzę w to, że Ukraińcy są w stanie te pozycje obronne kolejno etapami bronić tak, jak będzie postępowało natarcie armii rosyjskiej. Ukraińcy są przygotowani, Rosjanie będą mieli poważne problemy, żeby tę obronę pokonać - podkreślił.