Co Polacy sądzą o wsparciu dla Ukrainy? Sondaż

Czy Polacy chcą bronić Ukrainy przed Rosją? Sondaż

Z sondażu wynika także, że to Polacy - spośród wszystkich badanych nacji - najbardziej dążą do tego, by NATO zobowiązało się do obrony Ukrainy przez militarną agresją ze strony Kremla. Najwięcej Polaków uznało także, że to właśnie Ukraina powinna dołączyć do Unii Europejskiej na przestrzeni następnych 5-10 lat.