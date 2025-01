Co Polacy sądzą o Trumpie? "To jest impuls dla Europy"

- On jest tym jednym z prezydentów, którzy kończą wojnę, a nie zaczynają. Myślę, że dla nas dla kraju, dla Europy to będzie lepiej. - Myślę, że jest nieprzewidywalny. To jest impuls dla Europy, by się bardziej zjednoczyła, bo inaczej to będzie bieda. - To jest taki koleś z komiksu wycięty, nieciekawy człowiek, taki prostak - mówili warszawiacy, gdy zapytaliśmy ich, co sądzą o nowym prezydencie USA. Polacy mają podzielone opinie na temat prezydentury Donalda Trumpa, jako 47. prezydenta USA i jej wpływu na bezpieczeństwo Polski oraz Europy. Reporter WP Jakub Bujnik rozmawiał o tym z mieszkańcami Warszawy w ramach programu "Bazar Polityczny". Nasi rozmówcy zdradzili, co myślą i trzeba przyznać, że postać Trumpa wciąż budzi wiele emocji. - Możemy się bardzo zawieść na Trumpie, ponieważ on swoje cele umieścił w Ameryce. - Zależy, co zrobi z kwestią wojny w Ukrainie. - Po pewnym czasie to się obróci wszystko przeciwko niemu, bo się okaże, że nie będą mieli siły roboczej - dodali przechodnie o najbliższych planach Trumpa. Słychać, że opinie Polaków zależą od ich sympatii politycznych. Obejrzyj cały odcinek, by dowiedzieć się więcej.