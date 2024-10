Co Polacy sądzą o Halloween? Mieszkańcy Podlasia stawiają sprawę jasno

- Nikt nie powinien zabraniać nikomu wprawiania się w poczucie radości. - Dla dzieci jest atrakcja, niech bawią się, mają taką okazję i cieszą się - mówili przechodnie, gdy zapytaliśmy ich o Halloween. W Polsce budzi ono mieszane odczucia, a popularność i akceptacja Halloween różnią się w zależności od regionu, wieku oraz światopoglądu. Reporter WP Marek Gorczak zapytał, co sądzą o tym mieszkańcy Białegostoku. Głosy są podzielone i przed naszą kamerą wypowiedzieli się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Halloween. - To jest pogańskie święto, a ja jestem chrześcijanką i pogańskich świąt nie obchodzę. - Nigdy nie świętowałam i nie zwracam na to zbyt uwagi. Nie jestem przeciwna temu, myślę, że młodzi podchodzą inaczej do tych spraw. - Ja nie świętuje, ale moje wnuki tak. Przebierają się, chodzą po sąsiadach po cukierki. To daje radość dzieciom - mówili mieszkańcy Podlasia. Obejrzyj całą sondę, by dowiedzieć się więcej, co o Halloween myśli się na Podlasiu.

