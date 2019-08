Co Polacy sądzą o aferze Piebiaka, sędziach i reformach PiS? Wielkie badanie WP

Polityczny temat końca wakacji to sprawa byłego już wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka i tajnej grupy “Kasta”, gdzie sympatyzujący z PiS sędziowie mieli planować ataki na kolegów po fachu. Sprawa nie schodzi z czołówek, choć politycy rządzącej koalicji ze wszystkich sił przekonują, że dymisja zastępcy Zbigniewa Ziobry kończy temat.

Dlatego spytaliśmy Polaków o ocenę tego, co dzieje się wokół Ministerstwa Sprawiedliwości. I to nie tylko w ostatnich dniach, ale tego, co działo się przez całą kadencję. W dniach 23 - 27 sierpnia zadaliśmy - za pomocą panelu Ariadna - ponad tysiącu dorosłych Polek i Polaków kilka pytań dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Wnioski są dość zaskakujące, i to na kilku poziomach.