Według danych Federalnej Służby Statystycznej co trzeciej rosyjskiej rodziny nie stać na nowe buty, a jedna piąta Rosjan żyje bez kanalizacji i toalety w domu. Z publikacji FSS niezadowolony jest Kreml, gdyż podważa ona starannie budowany przez rządzących obraz panującego w kraju dobrobytu.

O ile kwestię butów udało się wyprostować, o tyle z pozostałymi danymi jest znacznie trudniej. Szczególnie wstydliwa i kłopotliwa jest kwestia dostępu do toalet i kanalizacji. Podczas gdy państwo znajduje pieniądze na program kosmiczny czy modernizację armii, wielu obywateli wciąż musi korzystać z wychodków lub publicznych toalet. Dotyczy to głównie mieszkańców małych miasteczek i wsi. Z tym problemem boryka się również około 3 tys. szkół.

Kolejny niepokojący wskaźnik dotyczy finansów Rosjan. Według danych, aż 80 proc. z nich ma problem, aby przeżyć od pierwszego do pierwszego. Wielu Rosjan nie stać również na jakiekolwiek wakacje - połowa z nich spędza go w miejscu zamieszkania. Niektórych zła sytuacja materialna zmusza do oszczędzaniu na zdrowiu - 11 proc. objętych badaniem nie wykupuje leków niezbędnych dla życia.