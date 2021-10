Co oznacza decyzja TSUE? Prof. Łętowska dla WP: to rzutuje na cały system prawny

- Jeśli w sądzie wygra frankowicz, to bank pójdzie do Strasburga, a jeśli wygra bank, to sytuacja się odwróci. To jest skutek bałaganu, jaki zafundowała nam władza - stwierdziła prof. Łętowska, podkreślając, że może to prowadzić do trwałego podważania dużej części wyroków w Polsce.