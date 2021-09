Polska przed TSUE. Zbigniew Ziobro chce wyłączenia hiszpańskiej sędzi

Jak tłumaczył wiceszef MS, wniosek jest zasadny, mimo tego, że hiszpańskiej sędzi kadencja w TSUE kończy się 6 października. - We wniosku wskazaliśmy przede wszystkim przeszłość sędzi i jej silne powiązania z partią hiszpańską należącą do Europejskiej Partii Ludowej. To właśnie politycy EPP najsilniej naciskają na to, żeby Polskę karać. Są to działania bezprawne i czysto polityczne - podkreślił Kaleta.