Co nas czeka w nadchodzących tygodniach? "To będzie armagedon"

Nadchodzące tygodnie mogą być niezwykle obciążające dla systemu opieki zdrowotnej. O tym, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, rozmawialiśmy z prezesem Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr. Michałem Sutkowskim. Gość programu "Newsroom" WP podkreślił, że już w tej chwili sytuacja jest zła, ale medycy szykują się na znaczne jej pogorszenie. - Jest sezon infekcyjny. Mamy koronawirusa, zaczyna się również grypa, dużo chorób przeziębieniowych. Mamy dużo pacjentów z przewlekłymi chorobami. Próbujemy to wszystko pogodzić - powiedział. Dr Sutkowski zwrócił również uwagę, że tak trudna sytuacja nie jest jeszcze wynikiem fali zakażeń Omikronem, a ta dopiero nadejdzie. - Jeżeli przyjdzie Omikron, a przyjdzie, to będziemy mieli zachorowania za dwa-trzy tygodnie. To będzie prawdziwy armagedon, skierowany także w stronę przychodni i lekarzy rodzinnych, gdzie przeciążenie tego systemu będzie gigantyczne, niespotykane zupełnie - stwierdził lekarz.