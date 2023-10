Co łączy zmywarkę z jesiennymi przetworami? Możesz się zaskoczyć

Pasteryzacja w zmywarce

Jeśli tylko masz zmywarkę i lubisz raczyć się domowymi przetworami, koniecznie wypróbuj sposób ze zmywarką. To doskonały patent nie tylko na wygodną pasteryzację, ale i w sytuacji, gdy mamy do przygotowania wiele słoików. Metoda jest bardzo łatwa. Po prostu należy ustawić słoiki z przetworami zakrętką do dołu. Następnie nastawiamy taki program zmywarki, który zapewnia temperaturę ok. 70-75 stopni Celsjusza. I tyle. Gdy cykl się zakończy, po prostu ostrożnie wyciągamy gotowe przetwory, które bezpiecznie przezimują w spiżarni.