Co kryje Strefa 51? Polacy w miejscu, które było tajemnicą USA

Słynna Strefa 51 to tajna amerykańska baza wojskowa na południu stanu Nevada. Powstała w 1955 roku na terenie dawnego poligonu atomowego. Stworzono ją do testowania tajnych rozwiązań technologicznych. Otoczona górami, monitorowana przez służby i ukryte kamery. Dookoła niej rozciągnięto drut kolczasty. Uważana jest za najlepiej pilnowany fragment wielkości Szwajcarii w Stanach Zjednoczonych. To miejsce stało się popularne wśród głosicieli wszelkich teorii spiskowych. Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, wybrali się pod to miejsce, by zobaczyć, jak z bliska wygląda teren Strefy 51 oraz by sprawdzić, jak bardzo jest to strzeżone miejsce. Jak podali autorzy nagrania, że za przekroczenie granicy strefy grożą wysokie kary finansowe, deportacja do swojego kraju, a nawet więzienie. Grupa eksploratorów Urbex History odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca i obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych.