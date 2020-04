WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze jacek żakowski + 2 wybory prezydenckieantoni dudek oprac. Anna Kozińska 3 godziny temu Co, jeśli PiS dopnie swego? Jacek Żakowski: "Do nieucziwych wyborów się nie chodzi" W specjalnej debacie WP zapytaliśmy uczestników o to, czy zamierzają głosować, czy bojkotować wybory. - Ja na pewno w żadnej procedurze głosowania... Rozwiń ja ciągle mam nadzieję że ten ktoś … Rozwiń Transkrypcja: ja ciągle mam nadzieję że ten ktoś a tym kimś jest większość sejmowa 7 maja przez sądzi o tym że nie będzie wyborów korespondencyjnych w prawdzie wtedy możemy mieć próbę ze strony obozu rządzącego przeprowadzania wyborów w późniejszym terminie majowym 17 czy 23 w sposób tradycyjny bo tutaj widać pewna desperat ogromna po stronie rządzących żeby w tych w tych warunkach zrobić tak zwane wybory bo tego nie można nazwać normalnymi wyborami ja z całą pewnością w maju w żadnego rodzaju procedurze nie wezmę udziału w pojazd dla mnie wybory skończyły się w szansa na normalne wybory skończyła się w połowie marca Kiedy została jest brutalny przerwana kampania wyborcza wybory to nie jest tylko sama jak do głosowania też pewien proces którego czyści apogeum stanowi dzień głosowania i to jakich warunkach te głosy Oddajemy ale to wszystko już dzisiaj zostało kompletnie z domu i dzisiaj bym oczekiwał tylko od klasy politycznej wynegocjowania nowego rozsądnego terminu wyborów prezydenckich które najkrócej były uznawane przez wszystko bo dzisiaj Stoimy przed sytuacją w której doprowadzenie do jakiejś sposobów wyłonienia czy przedłużenia kadencji Andrzeja Dudy w maju spowoduje kryzys polityczny w którym wszystkie dotychczasowe jakie mieliśmy w trzeciej RP zbledną bo ja nie mieliśmy dotąd sytuacji w której w dniu ogłoszenia rekolekcje Andrzeja Dudy boją cienia wątpliwości że tak takiej czy w innej formy wygra to to coś co będzie nazywane wyborami od nas od tego dnia będzie jego mandat przez cały okres jego tak zwanej prezydentury podważony i w związku z tym system polityczny zostaje kompletnie zdemolowany izby stabilizowany i wszyscy ci którzy roku tego muszą mieć tego świadomość że po można za to odpowiedzialność na koniec wrócimy jeszcze do redaktora żako udało się już połączyć oo słyszymy się panie redaktorze słyszymy się chyba redaktor Żakowski jednak nas nie słyszy ja gorąco chyba mamy jakieś problemy techniczne Jeszcze spróbujemy już jeszcze teraz teraz wreszcie się udało No to mam nadzieję że tam jest na suwakach Mam nadzieję że te wybory będą lepsze niż jakość połączenia Ja wyjadę jak kompresor Dudek z całą pewnością w żadnych majowych głos politycznych nie będę brał udziału ale patrzę na to głównie z punktu widzenia obywatela który po prostu czuję się manipulowany oszukiwał z Łazy i nie ma cienia wątpliwości że takie głosowanie Jakie teraz Proponuję władza to nie będą wybory po prostu to nie będą wybory dla mnie jak ja nie mogę pójść się spotkać z żadnym kandydatem nie mogę się spotkać z moimi przyjaciółmi i nie przyjaciółmi politycznej mi żeby przedyskutować żeby przedyskutować z widzę że na dziś na czele sądu najwyższego który ma weryfikować prawidłowość wyborów postawiono człowieka który jest kompletnie niewiarygodne ale to są tak kompletnie oczywisty niewiarygodny demons niewiarygodne widzę besnik manipulacji dokonywanych przez przez te władze i ponieważ pamiętam i pamiętam że do oszukanych wyborów nieuczciwy wyborów czy po prostu nie chodzi i kropka Jak jeżeli państwo jeżeli władza państwowa chce legitymizować swoją władzę swoje rządy przy pomocy mojego głosu No i twarzy mojego obywatelstwa to musi pewny minimum uczciwości nie może tak jawny sposób oszukiwać i kropka I teraz jeżeli ta władza się nie chce to zbierać i chcę ustanowić tutaj dyktaturę No to nie wiem zastanawiali wtedy jak się postępuje wobec dyktatury Jedni chcą iść do lasu dużych całują po prostu lekceważyć i idę legitymizować mówisz To nie jest moja władza To jest mój kraj i to państwo ja to przeżyłem jest kluczowe pytanie właśnie do tego Jarosław Kaczyński świadomie prowadzić to teraz tylko cholera nie Nie odebrał się udziału nie będę podporą to już wiemy że panowie raczej z wyboru głosować czy bojkotować decydują się na boisku