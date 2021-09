Co dalej z ustawą medialną? Marek Suski: nie jestem jasnowidzem

- Nie jestem jasnowidzem, jest jeszcze po drodze decyzja prezydenta. (...) Pożyjemy, zobaczymy - powiedział w programie "Newsroom" Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, pytany o los ustawy medialnej. - Jeżeli chodzi o wiarę, to ja wierzę w Boga, a nie w ustawy - dodał. Podkreślił także, że "prezes Jarosław Kaczyński ma bardzo często wiele racji". - Nawet, jak jest krytykowany, potem się okazuje, że widział lepiej to, co może się zdarzyć niż jego krytycy - stwierdził Suski. Nie chciał oceniać decyzji o przyznaniu koncesji TVN24 od KRRiT.