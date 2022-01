Co dalej z Polskim Ładem? "Wehikuł wyborczy stanął na poboczu"

Zdaniem Jarosława Gowina Polski Ład miał być dla PiS "świętym Graalem, przepustką do zwycięstwa w kolejnych wyborach". Czym jest teraz?- Ja używam takiej metafory wehikułu politycznego, który miał dać PiS powrót do wysokich wyników w sondażach w roku 2022 i zwycięstwo w wyborach w roku 2023 - stwierdził w programie "Newsroom" w WP prof. Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Ten wehikuł przypomina teraz takie przez nikogo nie testowane, niewypróbowane auto, które, zanim wystartowało, to okazało się, że jest w nim masa usterek. Ono właściwie stanęło na oboczu - dodał gość programu "Newsroom". - Z politycznego punktu widzenia jest to jedna z największych porażek PiS po roku 2015 - stwierdził prof. Sławomir Sowiński.