Co dalej z Macierewiczem? "Dla niego nie skończyło się nic"

- Co do świra… wiem, że jest tak rutynowo określany zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i we własnej partii, co mnie niepokoi, bo niepoczytalność może być okolicznością łagodzącą, gdy przyjdzie go rozliczyć. Natomiast agenturalność to jest oczywiście sprawa dla kontrwywiadu - powiedział Sikorski, podaje "Gazeta Wyborcza".