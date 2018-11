Co dalej z Hanną Gronkiewicz-Waltz. PO wysyła ją na wypoczynek

Czy kariera polityczna Hanna Gronkiewicz-Waltz zakończyła się w środę? Na pewno była wiceszefowa PO będzie miała dłuższa przerwę. Na wypoczynek wysyłają ją partyjni koledzy i koleżanki. Na razie nie ma mowy, by mogła liczyć na eksponowane stanowisko.

- Słyszałem wielokrotnie, że chciałaby już przejść na emeryturę, ma prawo być zmęczona. Praca w samorządzie jest niezwykle wyczerpująca, to zadanie na trzy etaty. Na pewno kilka miesięcy dystansu od polityki jej się przyda – mówi Wirtualnej Polsce Jan Grabiec z PO.

Ale zaraz dodaje: - Nie mówiłbym jednak, że to koniec jej aktywności publicznej. Jeśli tylko będzie chciała, to na pewno znajdzie dla siebie miejsce. Osoba tak ambitna i z dużym doświadczeniem na pewno nie zrezygnuje całkowicie z działalności publicznej. I tu politycy PO już nieoficjalnie przyznają, że przyszłość Gronkiewicz-Waltz widzą na uczelni, gdzie wykłada od dłuższego czasu. Polityk PO spotyka się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego na zajęciach z zakresu prawa bankowego i gospodarczego.

Co jakiś czas wraca pomysł, by Gronkiewicz-Waltz wystawić w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się późną wiosną przyszłego roku. - Jest za wcześnie, żeby snuć takie rozważania. Na razie nie mam żadnych konkretnych propozycji – ucina Grabiec.