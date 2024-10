Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Niepokojące informacje z Niemiec

Łukasz Ż., który we wrześniu spowodował tragiczne zderzenie samochodów na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, jest podejrzany o spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. Grozi mu od 9 miesięcy do 12 lat.