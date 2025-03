Co dalej z aresztem dla Ziobry? "Czekamy na decyzję sądu"

Wniosek o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu przesłuchania go przed komisją ds. Pegasusa trafił dzisiaj do Sądu Okręgowego w Warszawie. Co dalej? - Czekamy na decyzję sądu - przekazała Joanna Kluzik-Rostkowska w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Posłanka wyjaśniła, że sąd dostał od razu wszystkie niezbędne dokumenty od sejmowej komisji. Konieczna była także dokumentacja od policji i Straży Marszałkowskiej. - W najbliższym czasie sąd będzie miał już komplet i potem będzie decydował - dodała.