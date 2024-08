Co dalej w obwodzie kurskim? "Strona ukraińska jest przygotowana"

- Podstawowy cel został zrealizowany, dotyczący podniesienia morale własnych wojsk, wiary społeczeństwa ukraińskiego i też wiary społeczności międzynarodowej w siłę i zdolności wojsk ukraińskich - skomentował w programie "Newsroom WP" gen. Roman Polko ukraińską ofensywę na zachodzie Rosji. Od 6 sierpnia - od rozpoczęcia "operacji kurskiej" - siły ukraińskie zajęły około 1250 kilometrów kwadratowych terytorium Rosji i około 100 miejscowości. Co dalej będzie się działo w obwodzie kurskim? - Siły ukraińskie będą tam stacjonowały, będą się tam umacniać. Z pewnością zdobytych poprzez zaskoczenie terenów nie oddadzą w łatwy sposób - stwierdził generał. Dodał, że rosyjskie wojsko, żeby zrealizować narzucony przez Putina cel odbicia terenów do 1 października, będzie musiało przerzucić część sił ze wschodu Ukrainy. - Mam nadzieję, że właśnie to się wydarzy, a strona ukraińska jest przygotowana na do tego, żeby siać pustoszenie w szeregach atakującego. Zawsze obrona jest łatwiejsza, nią odbijanie terenów opanowanych przez drugą stronę - skomentował.

