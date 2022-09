Co czeka Wielką Brytanię? "Trudny ekonomicznie czas"

- Pamiętajmy, król ma swoje poglądy. Miałem okazję z nim rozmawiać. On był ekologiem i wtedy się z niego trochę podśmiewano. Dzisiaj okazuje się, że antycypował coś bardzo ważnego - mówił Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej i były szef polskiego MSZ. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był pytany o to, jak zmieni się Wielka Brytania pod panowaniem króla Karola III. - Będzie też refleksja w ogóle co do pozycji i roli Wielkiej Brytanii, bo państwo to wchodzi w bardzo trudny ekonomicznie czas. Jest bardzo zadłużone, zadłuża się jeszcze bardziej. Brexit okazał się, zgodnie z przewidywaniami, kulą u nogi - komentował Sikorski.

