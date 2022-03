Co czeka prezydenta Rosji? "Putin może stracić władzę, życie"

Możliwy jest przewrót na Kremlu? - W historii Rosji znany jest szereg przewrotów pałacowych. Takie rozwiązanie jest możliwe, tylko my nie mamy żadnej wiedzy źródłowej. Kreml zwykle był hermetyczny - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego. Jest zdania, że nie można tego przewidzieć. - Jak nastąpi, to się o tym dowiemy - dodał. Podkreślił jednak, że skala porażki Rosji jest tak duża, że nawet jeśli nie dojdzie tam w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy do przewrotu pałacowego, to Władimira Putina obalić może rewolucja, bo ludzie będą mieli już dość kosztów wojny. - Im Putin szybciej przestanie rządzić Rosją, to dla niej lepiej - podsumował. Stwierdził też, że "Putin może stracić władzę, może nawet życie, ale raczej przed żadnym sądem nigdy nie stanie".