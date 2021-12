Co Andrzej Duda zrobi z "lex TVN"? Posłanka kreśli nieoczywisty scenariusz

- Jeżeli Jarosław Kaczyński go nie oszuka, jeśli się dogada z prezydentem Andrzejem Dudą, to wniosek zostanie odesłany do Trybunału Julii Przyłębskiej. Jeżeli Kaczyński dotrzyma obietnicy złożonej prezydentowi, to Przyłębska doprowadzi do sytuacji, że ta ustawa zniknie. Ale może być taka sytuacja, że Jarosław Kaczyński dogada się z Andrzejem Dudą, żeby odesłać ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i oszuka prezydenta. Jeżeli Julia Przyłębska stwierdzi, że jednak ta ustawa jest zgodna z konstytucją, to prezydent Andrzej Duda będzie musiał tę ustawę podpisać - mówiła posłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityczka zwróciła uwagę, że "Andrzej Duda już raz został przez Jarosława Kaczyńskiego oszukany". - Przypomnę kwestię 2 mld dla telewizji rządowej, które miały być przeznaczone na onkologię. Wtedy Jarosław Kaczyński obiecał prezydentowi za podpis odwołanie Jacka Kurskiego z szefa telewizji rządowej. Wiemy, jak to się skończyło. Po 2-3 miesiącach pan Kurski wrócił na swoje stanowisko - wskazała posłanka.