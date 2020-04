WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze antoni dudek + 2 koronawirusduda andrzej 23 min. temu Co Andrzej Duda myśli o wyborach prezydenckich? "Milczy, nie może przeciwstawić się PiS" - Prezydent Andrzej Duda jest uzależniony od Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wyborów prezydenckich. Nie może mu się przeciwstawić - ocenił... Rozwiń mam tak naprawdę stanowisko urzędu … Rozwiń Transkrypcja: mam tak naprawdę stanowisko urzędującego prezydenta w kwestii wyborów No bo on raz mówi że jeżeli epidemii nie uda się opanować No to termin wyborów będzie trudny do utrzymania innym razem z kolei możemy chodzić do sklepów to możemy iść też do lokali wyborczych A jeszcze innym razem twierdzi że skoro w Niemczech udało się przeprowadzić wybory korespondencyjne To dlaczego u nas nie tak jest tak naprawdę stanowisko Andrzeja Dudy No ja myślę że Andrzej Duda tylko wie ale tak naprawdę w tej sprawie jest rzeczywiście uzależniony od prezesa Kaczyńskiego bo wszystko jest w rękach lidera PiS to któryś albo z zmianę terminu wyborów albo każe nam głosować 10 maja tymczasem Andrzej Duda nie może się w tej akurat w sprawie przeciwstawić prezesowi Kaczyńskiego podziału na swoją szkodę dlaczego sam nawoływać do zmiany wyborów prezydenckich daty wyborów prezydenckich to ryzykował by sytuacją że prezes Kaczyński powie dobra przesuwamy wybory o rok czy dwa ale już bez Andrzeja Dudy jako naszego więc to jest pewna gra bo trzeba powiedzieć jasno Andrzej Duda No jest w tym momencie w jakimś zakreślił uzależniony od Prawa i Sprawiedliwości Którego jest kandydatem dziś absolutnie nie ma mowy o jego wymianie ale za rok czy to wybory Zostały przesunięte inna rzecz że gdy weszła propozycja Gowina w Sit on w ogóle nie mógłby już kandydować więc to mały to jak bardzo wiele wariantów nas to że Andrzej Duda w tej sprawie zajmuje niejasne stanowisko Nie bo on nas przyzwyczaił że się pięciu lat swojej prezydentury do tego że on w wielu sprawach nie potrafią się i bardzo jednoznacznie określić i to jest pewna konsekwencja tego no on nie jest typem twarde takiego lidera tylko raczej to jest sprawny muratorem który dzięki sprzyjających okolicznościach został prezydentem przed 5 laty No i dzisiaj pewnie miałby szanse na rekolekcje Gdyby były normalne wybór choć dla Polaków nawet najbardziej zaprzysięgły i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości Nie ulega wątpliwości że przez ostatnie 5 lat prawie 5 lat w Polsce rządzi Jarosław Kaczyński ani Andrzej Duda dla wszystkich dość jasne no właśnie wspomniał pan o tym jakim politykiem jest Andrzej Duda i że no tak naprawdę ciężko stwierdzić Jaki jest jego zdaniem w danej kwestii a czy Pan Adam pytam czy też rozmawiał z nim na temat tego pomysłu Jarosława Gowina wydłużenia jego kadencji o 2 lata bez możliwości reelekcji czy tutaj jej po prostu ewentualnie postawiono w Andrzeja Dudę dokonanym znaczy Podejrzewam że takie rozmowy mógł Jarosław Gowin z prezydentem Dudą przeprowadzić Bo prezydent Duda nie zareagował z tego co ja widzę w ogóle w żaden sposób na tą propozycję to zaskakujące ale też nie wiem czy dziennikarze kierowali pytanie pod adresem płaca Prezydenckiego od Pałacu Prezydenckiego co no co on sądzi o mnie o o takiej propozycji Vice premiera Gowina Ale Andrzeja Dudy w wielu fundamentalnie ważnych dla państwa sprawach na przestrzeni 5 lat było dla mnie bardzo znamienne od bardzo wielu ważnych sprawach nie zabierał głosu albo zabrał głos tak Prawo i Sprawiedliwość więc sprawiedliwość po kilkugodzinnym zamieszaniu po parku literowego wpisu rzeczniczki pis-u propozycje Gowina to zakładam że prezydent Duda też ją pobiera No bo czas żeby i się temu przeciwstawić karomil Czy to znaczy że milcząco Popiel