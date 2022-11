CNN: Ukraina próbowała przechwycić rosyjską rakietę w momencie eksplozji w Polsce

We wtorek po godz. 15 w Przewodowie przy granicy z Ukrainą doszło do wybuchu, w którym zginęło dwóch obywateli Polski. Najprawdopodobniej była to rakieta wystrzelona przez Ukrainę w celu zneutralizowania ataków, jakie Rosja przypuściła na ten kraj. Łącznie na ukraińskie terytorium miało spaść we wtorek niemal 100 pocisków, większość z nich udało się zniszczyć obronie przeciwrakietowej Kijowa.