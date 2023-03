CNN: Amerykanie rozważają wycofanie się z Morza Czarnego. "Przeprowadzamy ocenę"

We wtorek nad Morzem Czarnym rosyjski myśliwiec Su-27 uderzył w amerykańskiego drona MQ-9 Reaper. Dotychczas Waszyngton nie podjął jednak decyzji o wstrzymaniu lotów swoich bezzałogowców w te rejony. Amerykańscy urzędnicy w rozmowie z CNN wskazali, że "wojsko wysłało tam na misję ten sam model drona, MQ-9 Reaper", by "zbadać miejsce, w którym doszło do zdarzenia i monitorować działania Rosjan szukających szczątków strąconej maszyny".