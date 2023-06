"Cisza radiowa" między USA a Chinami. Waszyngton zaniepokojony

Przemawiając w Białym Domu Kirby powiedział, że działania chińskiego pilota były "nieprofesjonalne" i "niebezpieczne". Podkreślił, że takie incydenty mogą prowadzić do nieporozumień i błędnych obliczeń. Rząd USA wykorzystał kanały dyplomatyczne, by wyrazić swoje zaniepokojenie tą sytuacją. - Nie jest to jednak to samo, co bezpośrednia komunikacja między wojskami obu krajów. Zwłaszcza gdy napięcia są tak duże, a ryzyko błędnej oceny ogromne - zauważa dyplomata z USA.