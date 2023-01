Cios dla Ukrainy? Nowy rząd Izraela "odmraża" relacje z Rosją

- W ostatnich miesiącach zauważalne jest zacieśnianie militarnej współpracy Izraela z USA w kontekście przygotowań do ewentualnego ataku na Iran. Szanse, by problem rozwiązać w sposób dyplomatyczny, maleją. Coraz bardziej prawdopodobne jest za to, że w końcu dojdzie do konfrontacji z Iranem - prognozowała ekspertka OSW w rozmowie z Wirtualną Polską.