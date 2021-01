Cimoszewicz: Ustawodawstwo w Polsce jest najbardziej restrykcyjne w całej Europie

Po wydaniu opinii w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego przez Trybunał Julii Przyłębskiej Włodzimierz Cimoszewicz razem z Leszkiem Millerem i Markiem Belką wystosował w październiku interpelację do Komisji Europejskiej. - Na razie nie ma na nią odpowiedzi - mówił były premier w rozmowie z Wirtualną Polską. - To mnie nie zaskakuje, ponieważ sytuacja w Polsce była niejasna - odpowiedział Cimoszewicz i dodał, że w Komisji Europejskiej obserwowano, co się w Polsce stanie. - Wydarzenia ostatnich godzin to dobry powód dla nas trzech, żeby zwrócić się ponownie do Komisji z pytaniem, jaka będzie ich reakcja. To nie jest łatwa sprawa, ponieważ przepisy europejskie nie przewidują finansowania zabiegów dokonywanych poza swoim krajem, jeżeli we własnym kraju nie są dopuszczone prawnie - komentował Cimoszewicz. Jego zdaniem Komisja musiałaby doprowadzić do nowej legislacji, ale to nawet przy najlepszej woli członków komisji nie jest proces krótki. Były premier dodał także, że ustawodawstwo obowiązujące w Polsce jest obecnie najbardziej restrykcyjne w całej Europie.

Rozwiń