Ciężki ostrzał z BMP-2. Celem rosyjskie okopy pod Bachmutem

Walki w okolicach Bachmutu nie ustają. Do sieci trafiło kolejne nagranie, na którym widać ciężki ostrzał pod miastem. Tym razem udział w akcji wzięli żołnierze z 93 brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. Kamera zamontowana na wozie bojowym BMP-2 zarejestrowała moment ataku na rosyjskie pozycje. Na nagraniu udostępnionym przez agencje Reutera widać potężna serię z czołgowego karabinu maszynowego PKT. Operator działka 2A42 jest instruowany przez swojego dowódce, jak powinien ustawić lufę do ostrzału. W pewnym momencie można usłyszeć, jak jeden z wojskowych przekazuje "niżej, niżej, jeszcze ciut niżej, właśnie tak, dawaj". Miało to na celu ustawienie broni pod jeszcze lepszym kątem, by zadać Rosjanom jak największe straty. Po niecałej minucie ostrzał ustaje, a ukraińska załoga oddala się z miejsca ataku w bezpieczne miejsce. Celem obrońców Kijowa były okopy, w których kryli się od dłuższego czasu żołnierze Putina, trzymający linie obronne pod Bachmutem.