Ciężki ostrzał rosyjskich pozycji. Ukraiński BMP-2 bez litości pod Pawliwką

Ukraińscy żołnierze z 72. Brygady Zmechanizowanej podjęli wielkie ryzyko pod Pawliwką w obwodzie donieckim. Pozostawieni sami sobie na otwartym polu otworzyli ogień do rosyjskich pozycji z BMP-2. Wszystko po to, by pozwolić innej brygadzie zbliżyć się do pozycji żołnierzy Putina w tym regionie. Jak widać na nagraniu, akcja zakończyła się pomyślnie. Dzięki ustawieniu kamery w ten sposób, możemy podziwiać ostrzał z perspektywy atakującego BMP-2. Niezwykłe nagranie szybko stało się hitem sieci. Ostrzał Ukraińców trwał niecałe 10 minut. Rosjanie nie byli w stanie odpowiedzieć na tak zmasowany atak. Kiedy załoga BMP-2 otrzymała wieści, że zadanie jest wykonane, udała się w bezpieczne miejsce i czekała na kolejny rozkaz. Po sukcesie w Chersoniu, Ukraińcy planują powtórkę w Doniecku. Na pewno nie będzie to łatwe zadanie, ale w obwodzie donieckim armia Kijowa odnosi coraz więcej sukcesów.