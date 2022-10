Ciężka artyleria przy granicy. Coraz więcej Rosjan na Białorusi

Na Białoruś dojechała ciężka artyleria, a wraz nią kolejne oddziały wojsk Putina. Zdjęcia satelitarne udostępnione przez portal Ukrainska Prawda jasno wskazują, że w ostatnim czasie na terenie białoruskiego lotniska wojskowego Ziabrówka pod Homelem przybywa kolejnych grup zmobilizowanych. "Na zdjęciach satelitarnych widać, że na terenie lotniska wzrosła liczba ciężarówek wojskowych, powiększył się teren obozu wojskowego, widoczna jest obecność rakiet przeciwlotniczych S-300 i S-400" - opisało fotografię satelitarną ukraińskie Radio Swoboda. W czwartek do sieci trafiały nagarnia, udowadniające potajemne działania Moskwy. Nowy pociąg przywiózł kilka radzieckich wyrzutni rakiet, ale nie zabrakło też armatohaubic i ciężkich wozów bojowych. Do tego białoruskie MON pochwaliło się nowym filmem, gdy wita jeden z najnowszych plutonów Kremla. Nagrania Rosjan i Białorusinów mają najczęściej charakter propagandowy. Wideo udostępniła agencja Associated Press.