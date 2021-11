Ciężarna 30-latka nie żyje. Dębska: skutki mieszania polityki z medycyną

- Wszystko to, co osiągnęliśmy w ostatnich 20-30 latach, dzięki rozwojowi ultrasonografii, diagnostyki i terapii prenatalnej, to niesamowite osiągnięcia. Rozpoznajemy i leczymy coraz więcej wad. Wszystko to by się skończyło, bo nikt z nas nie będzie ryzykował 25 lat więzienia i swoim życiem. (...) To niewyobrażalne, ale niestety takie są skutki mieszania polityki z medycyną - stwierdziła.