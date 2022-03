Cierpienie Ukraińców. Już 1,5 miliona uciekło z kraju od początku rosyjskiej inwazji

Filipo Grandi, komisarz ONZ do spraw uchodźców powiedział Reuterowi, że do tej pory większość uchodźców, którzy przeszli do sąsiednich krajów, nie przebywa na granicach, ale przenosi się do przyjaciół, rodziny i znajomych już mieszkających w Europie. Ostrzegł jednak, że przyszłe fale spodziewane w nadchodzących tygodniach będą trudniejsze do opanowania dla Europejczyków.