"Cichy układ" z Łukaszenką? "Ja tego nie zauważyłem"

Czy istnieje możliwość otwarcia kolejnego frontu w wojnie z Ukrainą na granicy z Białorusią? O to w programie "Newsroom" WP zapytał płk. rez. Piotra Lewandowskiego prowadzący Patrycjusz Wyżga. - Nic nie wskazuje na militarne zaangażowanie Białorusi w tę wojnę - stwierdził ekspert. - Mińsk jest uczestnikiem tej wojny. Białoruś udostępniła swój teren do ataku na Ukrainę, ale na zaangażowanie militarne nic nie wskazuje - podkreślił. Płk Lewandowski dodał przy tym, że istnieją doniesienia o "cichym układzie" z Alaksandrem Łukaszenką. - Miał on wycofać oddziały znad granicy, dzięki czemu Kijów mógł wykorzystać stacjonujące tam brygady do ofensywy kurskiej. Ja tego jednak nie zauważyłem - wskazał gość programu.