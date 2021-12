Cichanouska: "Inne kraje nie były tak odważne jak Polska"

Prezydent podkreślić potrzebę informowania światowej opinii publicznej o sytuacji na Białorusi. - To państwo, w którym żadne zasady demokratyczne nie są przez reżim przestrzegane, gdzie tysiące ludzi znajdują się w więzieniu, gdzie ludzie cierpią i są zastraszani, relegowani z pracy. (...) To dziś jest to absolutnie widoczny przykład tego, co się dzieje, gdy demokracji nie ma. Przykład w jaki sposób zasady demokratyczne brutalnie mogą być łamane - powiedział Andrzej Duda.