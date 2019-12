Cibórz w Lubuskiem: samochód wpadł do rozlewiska. Najprawdopodobniej prowadziła kobieta

Nie żyje pięć osób w wieku od 17 do 19 lat. Dwie kobiety i trzech mężczyzn zginęło w wypadku. Na odcinku drogi Cibórz-Skąpe w powiecie świebodzińskim auto wpadło do rozlewiska. Ofiary były przypięte pasami.

Mieli, nie jak wcześniej informowano od 19 do 24, ale od 17 do 19 lat. Dwie kobiety i trzech mężczyzn nie przeżyło wypadku, do którego doszło przed godziną 6:00 na odcinku drogi Cibórz-Skąpe w powiecie świebodzińskim. Audi A4 wpadło do rozlewiska.