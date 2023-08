Ciało w beczce. Makabryczne odkrycie na plaży w USA

Przerażające odkrycie na plaży w Kalifornii. Jeden z przechodniów, który spacerował w poniedziałek po plaży w Malibu Lagoon State Beach w USA nagle zauważył beczkę w wodzie. Gdy zobaczył, co znajduje się w środku powiadomił ratowników medycznych. Na miejscu zjawił się zespół z Los Angeles, który po dokonaniu oględzin beczki stwierdził, że w środku niej znajduje się ludzkie ciało. Agencja AP udostępniła nagranie amerykańskich mediów, na którym widać jak funkcjonariusze podchodzą do beczki, by sprawdzić, co w niej jest. Departament szeryfa hrabstwa Los Angeles potwierdził, że sprawę przejęli śledczy z wydziału zabójstw, natomiast nie przekazano kim jest zmarła osoba, ani jak zginęła. Zdaniem AP, więcej na więcej wieści w tej sprawie trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ każda szczegółowa informacja może zaszkodzić śledztwu.