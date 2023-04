Ciało dziecka w morzu. Koszmar na greckiej wyspie Syros

Według pierwszych informacji, ciało zauważone u wybrzeży Syros, to zapewne dziecko imigrantów, którzy próbowali przez Morze Śródziemne dostać się na greckie wyspy, a stamtąd do Europy kontynentalnej. To dość powszechna praktyka na wielu greckich wyspach. W lutym tego roku, u wybrzeży wyspy Leros doszło do co najmniej dwóch incydentów. Czterech imigrantów zmarło, a kilku zaginęło po tym, jak 5 lutego łódź wywróciła się i zatonęła. W tym samym miesiącu inna łódź przewożąca ponad 40 imigrantów zatonęła po rozbiciu się o skały u wybrzeży Lesbos. Podczas tego zdarzenia utonęło trzech pasażerów.