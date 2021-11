"Ci ludzie nie mogą umrzeć w lesie". Poruszające słowa Macieja Stuhra

Ogromny kryzys na granicy polsko-białoruskiej. - Z utęsknieniem czekam, kiedy któryś z polityków wyjdzie przed dziennikarzy i powie, że wie, co trzeba zrobić z tymi ludźmi. Wtedy zacznę oceniać polityków. Teraz nie jestem w stanie ich oceniać, bo nikt nie ma żadnego pomysłu - powiedział w programie "Newsroom" WP Maciej Stuhr. - Mam nadzieję, że nie będzie za późno, że ci ludzie to przeżyją - dodał. - Te rejony to jest polski biegun zimna, tam za chwilę będzie -15, -20 stopni. Oni tego po prostu nie przeżyją. (...) Mam serce, które mi za bardzo drży, nie mogę siedzieć dłużej w domu i dlatego tam pojechałem, i pomagam - podkreślił Stuhr. - Ja wiem, że ci ludzi nie mogą umrzeć w lesie - powiedział w programie WP.