Chybie: pożar nielegalnego składowiska. Zatrzymano podejrzanych o podpalenie

Cieszyńska policja zatrzymała czterech mężczyzn podejrzanych o podpalenie nielegalnego składowiska odpadów w Chybiu. Wśród zatrzymanych jest członek zarządu firmy, do której należała hala, gdzie składowano odpady.

Mężczyźni usłyszeli już zarzut doprowadzenia do pożaru zgromadzonych nielegalnie odpadów, przez co spowodowali zdarzenie, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Zatrudniający ich mężczyzna usłyszał dodatkowo zarzut nielegalnego usuwania odpadów niebezpiecznych.