Chybie. Pożar starej cukrowni

Pożar w Chybiu. Pali się stara cukrownia. Na miejscu jest około 20 wozów strażackich. Pożar jest trudny do opanowania. Jest apel do mieszkańców, by nie wychodzili z domów.

Pożaru w Chybiu jak dotąd nie udało się opanować (Forum, Fot: Jacek Zych)

Na terenie starej cukrowni w Chybiu w Śląskiem wybuchł pożar - donosi RMF FM. Trwa jego gaszenie. Do działania zaangażowano około 20 wozów strażackich.

Ogień pojawił się w trzypiętrowym budynku, w którym znajdowały się śmieci i chemikalia. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.

Jak donosi "Dziennik Zachodni", słup dymu widać w Cieszynie, unosi się nieprzyjemny zapach. Gmina apeluje do mieszkańców, by nie wychodzili z domów i nie otwierali okien.

Źródło: RMF FM/"Dziennik Zachodni"