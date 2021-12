Chory na Covid-19 nastolatek zmarł w szpitalu w Olsztynie

Liczbę zajętych łóżek covidowych w Warmińsko-Mazurskiem utrzymuje się to na stałym poziomie około 70 proc. To nie oznacza to jednak, że nie przybywa nowych pacjentów. Ciągle poszerzana jest liczba oddziałów przyjmujących chorych z koronawirusem. W momencie potencjalnego kryzysu, więcej łóżek będzie m.in. w szpitalu w Giżycku czy Kętrzynie.