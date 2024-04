Chorwacka plaża skażona wysoce toksycznym azbestem. Ludzie wciąż tam przychodzą

- To jest tragiczne, że władze Solin zachęcają mieszkańców i turystów do odwiedzania tego miejsca, które jest de facto składowiskiem azbestu, a nazywają je miejską plażą - mówiła działaczka Marijana Grubičová, cytowana przez portal morski.hr. - Dzieci bawią się tutaj w płytkiej wodzie i w piasku. Czasami kopią w błocie, które w tym przypadku jest skażone azbestem - wyjaśniała Grubičová, która wielokrotnie apelowała do urzędników o umieszczenie na plaży znaków ostrzegawczych, ogrodzenie jej i rozpoczęcie prac rekultywacyjnych.