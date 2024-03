Inwazja papugoryb w Chorwacji. Stanowią zagrożenie?

Ocieplenie wpływa na migrację gatunków

Według danych Krajowej Agencji Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ENEA) we Włoszech, Morze Śródziemne doświadcza niezwykłego ocieplenia, co sprawia, że staje się najszybciej ocieplającym się morzem na świecie. Ten trend ocieplania ułatwia migrację nowych gatunków ryb z Morza Czerwonego poprzez Kanał Sueski, co dodatkowo zagraża istnieniu gatunków rodzimych.