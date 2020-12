Choinka prosto z lasu. Leśnicy mówią, że telefony się urywają

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Trudno sobie wyobrazić te święta bez choinki. Nic więc dziwnego, że Polacy masowo ruszyli w weekend w poszukiwaniu najlepszego świątecznego drzewka. Leśnicy z Płocka przekonują, że najlepiej wybrać świerki pospolite. – Są żywe, świeże, pachnące – twierdzi nadleśniczy z Nadleśnictwa Płock. Jak mówi, coraz więcej osób decyduje się na zakup choinek prosto z lasu. W wielu nadleśnictwach wciąż jest taka możliwość. – Codziennie otrzymuję od kilkunastu do kilkudziesięciu telefonów od ludzi zainteresowanych nabyciem tych choinek – zdradza Janusz Chmielowski. Klienci sami wybierają drzewo i też sami mogą je wykopać lub wyciąć. Ile kosztuje choinka prosto z lasu, jak ją kupić i co zrobić, by na długo zachowała swoją świeżość? O tym w materiale wideo.

